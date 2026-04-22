Prosegue il piano di lavori nell’agro di Seneghe per la riqualificazione di strade rurali che hanno importanza capitale per l’economia agropastorale della comunità, e anche per la prevenzione degli incendi.

Gli ultimi interventi effettuati sono in località Molineddu, dove è stata realizzato il primo lotto dei lavori, poi quelli terminati a Sas Benas, qiuindi Pascasu e Nugae Bruncu, S’Accutzadorzu migliorandone percorribilità e sicurezza.

Si tratta del piano generale di sistemazione della viabilità rurale, opere indispensabili, con uno stanziamento di 126mila euro delle casse comunali, per salvaguardare il patrimonio forestale e paesaggistico, quindi per rendere transitabile e fruibile i percorsi rurali, con l’obiettivo di migliorarne l’accessibilità e garantirne la sicurezza. Interventi con un indirizzo politico chiaro: «Proseguire nel rafforzamento delle politiche per il territorio rurale, puntando su programmazione, continuità degli interventi ed efficienza nell’utilizzo delle risorse pubbliche, nell’ottica di una gestione stabile e di lungo periodo del comparto agricolo e ambientale», sottolinea la sindaca Albina Mereu.

Cura del territorio con «una maggiore sensibilità, valorizzazione del comparto rurale e una visione più ampia e integrata delle politiche agricole e territoriali».

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