Le soavi melodie natalizie risuoneranno nella parrocchia di Santa Maria Immacolata nel concerto “Un’Istella a mesunotte” domenica 22 dicembre alle 19.30. Il concerto di Natale compie quest’anno 25 anni così come il coro Ars Antiqua di Seneghe, diretto dal maestro Massimo Dotto, che per festeggiare l'anniversario darà vita a una kermesse canora speciale insieme con altre polifoniche sarde.

In cinque lustri la polifonica seneghese non solo ha saputo promuovere la musica sarda nell’Isola ma anche in tutta Europa, consolidando un forte legame culturale con cori tedeschi e olandesi.

Con Ars Antiqua, accompagnata al pianoforte da Filippo Abis, canteranno il coro maschile Istelotte di Dorgali, diretto dal maestro Giansilvio Pinna, e il Coro polifonico Sant’Andrea di Sennariolo, guidato dai maestri Rossanna Cossu e Domenico Lavina. Ospiti speciali i Janas di Seneghe, che canteranno in versione acustica le loro hit di successo in 31 anni di carriera. Un concerto di primo piano con un ricco repertorio artistico.

Ars Antiqua attiva nella cultura musicale sarda e anche nel sociale, ogni anno organizza il concerto “contro la violenza sulle donne” e “a lume di candela” per la giornata “M’illumino di meno”. Il coro tramanda la passione per il canto alle nuove generazioni con il Laboratorio di Voci Bianche Ars Antiqua della scuola primaria di Seneghe, coordinato da Mirella Lutzu.

La kermesse canora natalizia è organizzata da Coro Ars Antiqua, con il prezioso patrocinio del Comune di Seneghe, Regione Sardegna, Parrocchia Maria Immacolata di Seneghe amministrata dal vicario don Fabio Brundu, Federcori, associazione Chorus Inside.

