La battuta di caccia ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Un cacciatore è rimasto ferito dopo essere stato caricato da un cinghiale sui monti di Seneghe: subito soccorso, è stato accompagnato all’ospedale San Martino, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione, il 70enne di Seneghe era impegnato nella battuta di caccia insieme alla sua compagnia nelle campagne della zona quando è accaduto l’incidente: un cinghiale lo avrebbe caricato colpendolo all’addome.

L’uomo, un agente del corpo forestale in pensione, si è accasciato dolorante e sotto choc. Immediatamente è stato raggiunto dai suoi compagni, e sono stati allertati i soccorsi. Il cacciatore ferito, dopo le prime cure sul posto, è stato accompagnato all’ospedale San Martino.

Dai primi riscontri è emerso che il 70enne ha riportato un trauma toracico importante, è stato sottoposto ad ulteriori accertamenti ma le sue condizioni non sembrano particolarmente preoccupanti.

