È un bilancio finanziario sostanzioso quello approvato dal consiglio comunale per l’anno corrente 2025 e per il triennio fino al 2027.

7 milioni e 900mila euro le risorse previste quest’anno per far funzionare la macchina amministrativa dell’ente ma anche per importanti investimenti nel territorio: assetto idrogeologico e messa in sicurezza del territorio, per le politiche sociali, i progetti del PNRR di rigenerazione culturale e sociale del paese, e altre opere urbane per l’interesse della comunità seneghese. L’anno successivo 2026 la previsione di cassa è 6 milioni e 100mila, mentre per il 2027 sono previsti 5 milioni e 700mila.

Nello specifico: la gestione generale e del personale prevede una spesa di cassa di 1 milione e 138mila. Per lo sviluppo sostenibile e tutela del territorio e ambiente 420mila; assetto del territorio ed edilizia abitativa 67mila. Trasporti e mobilità 108mila.

Le politiche sociali, tra cui interventi per disabilità, anziani e famiglie prevede una spesa di 1 milione e 700mila, mentre la tutela e valorizzazione dei beni e cultura 1 milione 517mila, istruzione e diritto studio 79mila. 290mila per il turismo, 77mila per il settore agricolo. Le politiche del lavoro assommano 88mila, le politiche giovanili e sport 227mila. Infine fondi e accantonamenti 89mila.

«Siamo soddisfatti perché abbiamo approvato il Rendiconto dell’esercizio finanziario il 14 aprile scorso, in anticipo rispetto alla scadenza prevista dalla normativa. Abbiamo anche iscritto l’avanzo libero indirizzandolo verso obiettivi concreti e utili per la comunità. Un passo importante che conferma l’impegno per una gestione puntuale, trasparente ed efficace delle risorse pubbliche», precisa il sindaco Albina Mereu.

