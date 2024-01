Poteva avere conseguenze ben più gravi, ma fortunatamente l’incendio pur causando tanto spavento non si è propagato per tutta l’abitazione, distruggendo però quasi completamente la cucina rustica situata al piano terra di una casa di via Sussarello a Sedilo.

L’incendio è divampato nella notte fra martedì e mercoledì provocando ingenti danni, tenuto conto che oltre alle mura le fiamme hanno mandato in fumo arredamento e i tanti oggetti antichi presenti. Per domare l’incendio è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Abbasanta che hanno lavorato anche per bonificare l'ambiente e metterlo in sicurezza.

Nessuna conseguenza per Irene Mongili e il figlio Marco Bertin, residenti nell’abitazione e che in quel momento dormivano. Stando agli accertamenti, il fuoco sarebbe partito dal camino con un pezzo di legna che si presume possa essere rotolato fuori appiccando le fiamme ad una poltrona, con l’incendio che si è successivamente propagato per tutta la cucina.

Il sindaco Salvatore Pes, non appena informato dell’accaduto, si è recato sul posto per manifestare vicinanza alla famiglia molto conosciuta e stimata in paese.

