Nominato commissario dalla Giunta regionale al Comune di Boroneddu dopo la conferma delle dimissioni del sindaco Angelo Mele, il consigliere comunale di minoranza Pietro Caria si è dimesso dalla civica assemblea sedilese.

Con alle spalle una lunga e importante carriera da segretario comunale, Caria non poteva più ricoprire il ruolo di amministratore nel suo paese per via del nuovo incarico. La civica assemblea, riunita stamattina, lo ha già surrogato: entrerà in consiglio Salvatore Carta, primo dei non eletti della lista del gruppo di minoranza. Per lui si tratta di un ritorno dopo l'esperienza maturata quando il sindaco era Umberto Cocco.

Durante il Consiglio Pietro Caria è stato ringraziato sia dal sindaco Salvatore Pes che dal capogruppo di minoranza Gianni Meloni, che ne hanno elogiato il senso delle istituzioni, l'equilibrio sempre dimostrato e la capacità di dialogo con tutti.

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