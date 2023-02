L’aumento dei prezzi dei materiali costringe a rivedere i piani e l’Amministrazione Pes, ottenuto l’ok della Regione che tempo addietro aveva concesso al Comune un finanziamento di 300 mila euro per interventi nel Pip, alla luce della nuova situazione, decide di modificare gli interventi programmati in precedenza.

In questi giorni l’esecutivo comunale ha quindi proceduto a rimodulare il progetto in modo che la realizzazione delle opere non venga compromessa. Con la rimodulazione è stata prevista la riduzione in profondità del marciapiede in funzione degli ostacoli presenti (ad esempio i pali della luce), che non permettono l’ulteriore allargamento della sede stradale né il passaggio di persone interessate da disabilità.

Previsto inoltre l’allargamento della sede stradale per garantire una maggiore capacità di parcheggi e una maggiore sicurezza per i pedoni, la realizzazione di un ulteriore tratto di marciapiede e di nuove rampe di accesso. Sarà inoltre sistemata l’aiuola in via del Commercio, messa in sicurezza la scarpata e si procederà con degli interventi sulla sede stradale. Al momento non verrà invece eseguita la sostituzione dei corpi illuminanti, operazione che potrà essere fatta con un successivo intervento.

