Cessano le restrizioni idriche subite dalla popolazione che aveva usufruito dell'acqua potabile attraverso le autobotti. Con l’ordinanza di stamane, il sindaco di Sedilo Salvatore Pes ha revocato infatti il precedente provvedimento del 27 agosto, che vietava l’utilizzo dell’acqua per scopi alimentari e potabili a seguito di analisi sfavorevoli effettuate da Arpas.

La decisione arriva dopo la comunicazione dell’Asl di Oristano, servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione, che, sulla base di nuovi campioni esaminati, ha dichiarato l’acqua idonea al consumo umano. Nonostante un lieve sforamento del parametro indicatore Thm, i valori sono stati considerati sicuri e compatibili con la normativa vigente.

Il provvedimento è stato trasmesso ad Abbanoa, alle forze dell’ordine e alla Prefettura. Dopo tre settimane di limitazioni, i cittadini possono quindi tornare a utilizzare senza restrizioni l’acqua del rubinetto.

© Riproduzione riservata