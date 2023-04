Via libera dell’esecutivo Pes a Sedilo ai criteri per assegnare i contributi a fondo perduto a favore del commercio e dell'artigianato previsto dal fondo nazionale di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali. Per il 2020 a Sedilo erano stati assegnati poco più di 38mila euro, mentre sia per l’annualità 2021 che per quella 2022 un contributo di 25.423 euro.

Secondo quanto espresso dalla Giunta la volontà dell’Amministrazione è quella di sostenere piccole e micro imprese in ambito commerciale e artigianale con sede operativa nel territorio comunale, regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese e quelle che non si trovano in stato di liquidazione o di fallimento. Le azioni di sostegno economico possono ricomprendere l’erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione, iniziative che agevolino la ristrutturazione, l'ammodernamento, l'ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing on-line e di vendita a distanza.

L’ammontare dei contributi che il Comune concederà varia a seconda del punteggio che le imprese otterranno: si va da un minimo di 300 ad un massimo di 900 euro. In caso di risorse non sufficienti, il contributo sarà assegnato seguendo l’ordine decrescente dei punteggi e, in caso di parità, in ordine di presentazione della domanda. Adesso si attende la pubblicazione del bando per l’erogazione dei contributi.

© Riproduzione riservata