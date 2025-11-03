Sotto l’albero di Natale i sedilesi e i tantissimi automobilisti che ogni giorno percorrono la SS 131 dcn Abbasanta–Nuoro troveranno la conclusione dei lavori di riqualificazione della prima delle due gallerie al bivio di Sedilo.

Un intervento che è solo la prima parte del più ampio progetto di ammodernamento infrastrutturale che ora interesserà anche l’altra galleria. Realizzate negli anni 70 del secolo scorso, erano ormai obsolete e non più adeguate agli standard di sicurezza e funzionalità richiesti da una delle arterie più trafficate della Sardegna. L’Anas ha stanziato 28 milioni di euro per rifare completamente entrambe le strutture, situate a pochi passi dalla celebre corte di San Costantino, teatro dell’Ardia, la storica corsa equestre che ogni anno richiama migliaia di fedeli e spettatori.

«I lavori – spiega il sindaco Salvatore Pes – prevedevano la riqualificazione generale della prima galleria, lunga circa un chilometro. Siamo stati rassicurati dalla direzione dei lavori che le opere saranno completate entro la fine dell’anno.» Un traguardo importante, che non solo migliora la viabilità ma restituisce sicurezza e comfort a chi percorre quotidianamente questo tratto. Il sindaco sottolinea anche gli aspetti più qualificanti dell’intervento: «Il sistema di illuminazione e le aree di sicurezza sono senza dubbio le migliorie più attese dagli automobilisti. Si tratta di interventi fondamentali per garantire una percorrenza più sicura e moderna».

La nuova galleria sarà dotata di impianti tecnologici all’avanguardia, segnaletica rinnovata, sistemi di ventilazione e illuminazione Led, oltre a spazi di emergenza e vie di fuga conformi alle normative europee. Un passo avanti decisivo per un territorio che da tempo attendeva risposte concrete. Al termine della seconda fase dei lavori, che riguarderà la galleria gemella, in quel tratto si strada si potrà finalmente contare su una infrastruttura all’altezza delle esigenze moderne.

