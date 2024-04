C’è molta attesa in paese per la prima importante manifestazione della primavera sedilese in programma domenica prossima 14 aprile con “Passizzada a caddu, camminos e nuraghes de part'e susu”, promossa dalla locale associazione ippica. Gli organizzatori comunicano che la partenza è prevista alle 9 dal parchetto ippico mentre il pranzo si terrà alle 13 in località Iloi.

Non da meno è l’evento di domenica 21 aprile, con l’associazione Archeologica Iloi che organizza la 28ª edizione del “Syrbon Trophy”, singolare gara a squadre di trekking, ispirata alla pratica sportiva dell’orientiring, sicuro divertimento per gli amanti della natura armati di mappa e bussola. Per le adesioni rivolgersi il 17 e 18 aprile presso la sede di Iloi dalle 17 alle 20. All’evento prenderanno parte anche quest’anno diverse centinaia di appassionati attratti in particolare dal percorso naturalistico disegnato dagli esperti dell’associazione archeologica sedilese.

© Riproduzione riservata