La carica delle cartucce che si è tenuta oggi a cura dei componenti dell'associazione “Fusileris” presieduta da Mario Melosu, precede l’ altro importante atto della festa per San Costantino con l’Ardia a piedi, che si rinnova nella seconda domenica dopo quella a cavallo.

Il 16 luglio, alle 7.30 in piazza San Giovanni si svolgerà la consegna de sas pandelas da parte del parroco don Battista Mongili. Si ritroveranno a “Su Frontigheddu” il capo corsa Matteo Marongiu, 40 anni, dipendente della Provincia, che ha scelto come bandiere due fraterni amici. Ad accompagnarlo saranno la seconda bandiera Carlo Muscau, 40anni, meccanico, mentre la terza è Gonario Mameli, 38 anni, commercialista.

Nella “squadra” del trio di testa, al fine di proteggere le prime bandiere dall’assalto dei centinaia di partecipanti che tendono a superarsi, c’è una robusta barriera umana composta da scorte esperte che terranno a bada e a colpi di bastone quanti tenteranno di avvicinarsi troppo ai capicorsa. L’importante ruolo sarà svolto per sa prima pandela dal fratello Giuliano Marongiu e dal figlioccio Michele Fadda. La seconda bandiera avrà al suo fianco il cugino e figlioccio Francesco Muscau, mentre la terza bandiera ha scelto il fratello Andrea Mameli.” Aspettavo questo momento da 26 anni- spiega Matteo Marongiu- e sono felice di condividere questo bel momento così’ importante per noi sedilesi con i più cari amici d’infanzia. Ci stiamo preparando da tempo sia singolarmente che insieme per trovare l'affiatamento giusto. ” Sentimenti di amicizia accompagnano anche le parole delle altre bandiere. “ Siamo carichi e pronti per aiutare un amico- affermano all’unisono Muscau e Mameli- anche se un pò di emozione esiste sempre”. Per la loro festa le tre bandiere hanno davvero coinvolto tutti: famiglie, parenti ed amici, al lavoro per preparare al meglio ogni cosa.

Il programma dell’Ardia a piedi è quello tradizionale e prevede dopo la santa messa delle 6.30 in parrocchia, la consegna delle bandiere alle 7.30. Il corteo si avvierà al Santuario di San Costantino, con l’ accompagnamento dei fucilieri di Sedilo e dalla banda musicale di Monastir.

Dopo l’Ardia a seguire la messa nel Santuario, dove la prioressa Maria Laura Attzas e le altre 8 componenti del consiglio di san Costantino, svolgono un importante servizio. L’Ardia a piedi, sarà ultimo atto della lunga festa sedilese e riveste una grande importanza per l’intera comunità. E infatti aperta a tutti, non solo ai locali, che intendono sciogliere un voto al santo. .

