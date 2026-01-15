Ufficialmente iniziato nei giorni scorsi il servizio di Ludoteca comunale promosso dall'Area Servizi alla Persona e dall'Ufficio Sociale del Comune, un progetto rivolto ai bambini della scuola dell'infanzia e primaria, realizzato in collaborazione con la Cooperativa Airone. Le attività si svolgono negli spazi della ex scuola primaria di via Carlo Alberto, con la possibilità di utilizzare anche aree esterne e parchi comunali. Il servizio proseguirà fino a giugno.

La Ludoteca è attiva due pomeriggi a settimana: lunedì e mercoledì per i bambini dell'infanzia, martedì e giovedì per gli alunni della primaria, sempre dalle 16.30 alle 18.30. La quota di partecipazione è fissata in 30 euro per il primo figlio e 20 euro per ciascun figlio successivo.

Soddisfatta la vice sindaca Maria Antonietta Meloni, che sottolinea il valore sociale dell'iniziativa: «La Ludoteca non è solo un servizio ricreativo, ma un investimento sulla crescita dei nostri bambini. Offriamo un luogo sicuro, stimolante e inclusivo, dove i più piccoli possono socializzare, imparare e sviluppare creatività e autonomia. È un progetto che rafforza la comunità e sostiene le famiglie, soprattutto quelle che hanno bisogno di un supporto nei pomeriggi scolastici». Per informazioni è possibile contattare l'Ufficio Servizi Sociali allo 0785/560031 o scrivere a servizisociali@comune.sedilo.or.it.

