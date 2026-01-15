Sedilo, avviato il servizio ludoteca comunale nella ex scuola primariaSoddisfatta la vice sindaca Maria Antonietta Meloni, che sottolinea il valore sociale dell'iniziativa
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Ufficialmente iniziato nei giorni scorsi il servizio di Ludoteca comunale promosso dall'Area Servizi alla Persona e dall'Ufficio Sociale del Comune, un progetto rivolto ai bambini della scuola dell'infanzia e primaria, realizzato in collaborazione con la Cooperativa Airone. Le attività si svolgono negli spazi della ex scuola primaria di via Carlo Alberto, con la possibilità di utilizzare anche aree esterne e parchi comunali. Il servizio proseguirà fino a giugno.
La Ludoteca è attiva due pomeriggi a settimana: lunedì e mercoledì per i bambini dell'infanzia, martedì e giovedì per gli alunni della primaria, sempre dalle 16.30 alle 18.30. La quota di partecipazione è fissata in 30 euro per il primo figlio e 20 euro per ciascun figlio successivo.
Soddisfatta la vice sindaca Maria Antonietta Meloni, che sottolinea il valore sociale dell'iniziativa: «La Ludoteca non è solo un servizio ricreativo, ma un investimento sulla crescita dei nostri bambini. Offriamo un luogo sicuro, stimolante e inclusivo, dove i più piccoli possono socializzare, imparare e sviluppare creatività e autonomia. È un progetto che rafforza la comunità e sostiene le famiglie, soprattutto quelle che hanno bisogno di un supporto nei pomeriggi scolastici». Per informazioni è possibile contattare l'Ufficio Servizi Sociali allo 0785/560031 o scrivere a servizisociali@comune.sedilo.or.it.