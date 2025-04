A causa del maltempo previsto per tutta la settimana, l’associazione Santu Antinu si è vista costretta ad annullare la Pasquetta al Santuario di San Costantino in programma lunedì 21 aprile. “La pioggia rende impossibile sia lo svolgimento dell’evento che tutte le fasi di preparazione nei giorni precedenti – spiegano dall’associazione- ringraziamo di cuore per le tantissime persone che hanno prenotato. Chi ha pagato tramite bonifico potrà ottenere ricevere il rimborso comunicando l’Iban".

C’è grande rammarico perché l’iniziativa tra storia e sapori autentici, ma anche con visite guidate al luogo di culto, si sarebbe svolto in un luogo molto caro ai sedilesi.

© Riproduzione riservata