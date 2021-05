Screening per tutta la popolazione montiferrina nel weekend prossimo. È la campagna Sardi e Sicuri, promossa dalla Regione Sardegna e realizzata da ARES-ATS Sardegna, che vedrà l’avvio sabato 22 e domenica 23 maggio nella palestra scolastica di Santu Lussurgiu. Tutti i cittadini, dai 10 anni in su dei comuni di Bonarcado, Cuglieri, Santu Lussurgiu, Scano Montiferro e Seneghe, su base volontaria, potranno sottoporsi al tampone naso-faringeo per scoprire se positivi o meno al coronavirus. I cittadini che si prenoteranno dovranno recarsi nella palestra di via Suor Modesta dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 18.

Il test antigenico è gratuito, rapido e affidabile. Sarà necessario avere con sé la tessera sanitaria. Al numero di cellulare indicato al momento del test sarà inviata la password per avere il referto, che potrà essere scaricato anche dal Fascicolo Sanitario Elettronico.

Intanto la situazione die contagiati è in lieve miglioramento: a Bonarcado 5 nuove guarigioni, quindi il numero dei positivi scende a 40 persone. A Santu Lussurgiu i positivi attualmente sono 19, dopo la negativizzazione al virus di 4 persone. A Cuglieri la situazione relativa a qualche giorno fa registrava 6 persone positive. A Seneghe l’ultimo bollettino ne contava solo 3, mentre Scano Montiferru appena 2, e dopo l’attivazione del punto vaccinale non ha fatto registrare nessun nuovo contagio.

L’invito dei sindaci alla cittadinanza è unanime: «Evitare assembramenti anche all’aperto, mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare sempre la mascherina e igienizzare costantemente le mani».

