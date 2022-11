Sul tragico schianto di sabato sera, costato la vita a Cinzia Cotza, 46 anni di Zeddiani, è stata aperta un’inchiesta per omicidio stradale. Un atto dovuto per la Procura che ha disposto il sequestro dei mezzi e l’autopsia sul corpo della vittima deceduta nello scontro della sua auto contro un autobus dell’Arst.

L’esame da parte del medico legale sarà effettuato domani sera e dai risultati potrebbero arrivare ulteriori elementi utili a fare chiarezza sull’incidente. E intanto anche l’Azienda regionale dei trasporti è intenzionata ad aprire un’indagine interna per verificare l’accaduto.

Sono ancora tanti gli elementi da chiarire sullo scontro frontale tra la Lancia Y e l’autobus sulla Provinciale che da Cabras porta a Solanas e poi alla Provinciale 1 (al bivio per Torregrande) verso Oristano. Un impatto devastante che non ha lasciato scampo alla donna di Zeddiani. Dai primi rilievi dei Carabinieri sembra che l’urto sia avvenuto all’uscita da una curva, in un tratto di strada particolarmente stretto, con segnaletica insufficiente e scarsissima visibilità.

Potrebbe esserci stato un salto di corsia, una manovra brusca potrebbe aver portato l’utilitaria a sbandare finendo poi contro il mezzo dell’Arst che avrebbe anche tentato una frenata e sterzate disperate per evitare l’impatto frontale (anche il mezzo poi è finito in cunetta ma per i passeggeri che erano a bordo solo lievi ferite e un grosso spavento). Ma gli accertamenti sono in corso, si sta cercando di verificare anche la velocità a cui viaggiavano sia l’autobus che l’auto.

