Tempo due settimane e a Scano sarà funzionante il nuovo ufficio postale ristrutturato, ammodernato e con i nuovi servizi del progetto Polis.

Sono partiti infatti i lavori per riqualificare e rinnovare la sede del borgo Montiferrino e dotarla di nuovi servizi per la clientela.

L'ufficio postale sarà ampliato e adeguato ai moderni standard, con nuovi spazi ottimizzati, nuovi arredi più moderni e funzionali, quindi il miglioramento del comfort ambientale per venire incontro alle necessità della clientela: «sportelli con altezze ribassate per agevolare tutti gli utenti, postazioni di lavoro ergonomiche dei dipendenti, quindi il percorso in rilievo sul piano di calpestio per consentire alle persone con deficit visivi la piena autonomia negli spostamenti, all’interno della sala senza l’ausilio di assistenza», spiega l’ufficio stampa di Poste.

In un contesto generale in cui in molte realtà periferiche si assiste a una progressiva riduzione dell’offerta dei servizi, Poste Italiane non solo mantiene la sua capillarità ma rafforza la propria presenza investendo nel futuro del territorio con progetti, interventi e iniziative concrete finalizzate a valorizzare le comunità meno densamente abitate per un’Italia più inclusiva, connessa e vicina ai bisogni di ogni cittadino e di ogni comunità.

Poste si «scusa con i cittadini per le eventuali temporanee difficoltà, durante i lavori, ma garantirà ai cittadini la continuità di tutti i servizi, compreso il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario, attraverso una postazione dedicata presso l’ufficio postale di Cuglieri, corso Umberto. La postazione sarà operativa, a partire da sabato 18 aprile, secondo gli orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35. La sede di Cuglieri è dotata di ATM Postamat h24».

Poste Italiane ricorda, inoltre, che sono sempre disponibili e attivi tutti i canali online dell'applicazione per smartphone e tablet “Poste Italiane” e il sito poste.it, con i quali è possibile effettuare le operazioni via web.

L’ufficio postale di Scano riaprirà nella rinnovata sede al termine degli interventi che, salvo imprevisti, avranno una durata di 15 giorni.

© Riproduzione riservata