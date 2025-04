Prendono forma i lavori di sistemazione della pineta San Giorgio e del campo sportivo comunale. Dopo gli interventi anti-erosione e messa in sicurezza necessari per ripristinare la funzionalità delle infrastrutture, ora sono state asfaltate le strade in prossimità delle due aree per migliorarne l’accessibilità.

Nel mentre sono cominciati i lavori della fibra ottica per assicurare alla cittadinanza una connessione efficiente, uno strumento utile e necessario per accedere a tanti servizi, informazioni e adempiere anche a pagamenti.

Intanto proseguono i lavori di rigenerazione dell’ambiente e paesaggio con gli interventi antierosione e assetto idrogeologico in località "Cucuàgios", per il consolidamento dei costoni rocciosi. Opere per la messa in sicurezza del pendio, per scongiurare il pericolo di caduta massi in una strada piuttosto trafficata da agricoltori e hobbisti.

Nel mentre è stato bandito l’avviso per la prenotazione dei lotti PIP, per sviluppare tutta l’area e attrarre altri potenziali imprenditori e artigiani che abbiano interesse, il sindaco Flore Motzo commenta: «Stiamo realizzando tutte le opere previste per le esigenze della comunità, per la sostenibilità ambientale, per l'assetto idrogeologico e infrastrutture per chi fa impresa».

