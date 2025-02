C’è la paura che il rito possa durare troppo per qualche intoppo, ma anche che il cilindro possa muoversi troppo. Magari durante la remada. Preoccupazioni che solo le massaiedde possono capire. Il grande giorno sta arrivando anche per loro.

Dopo mesi di prove segretissime nelle case dei presidenti dei due Gremi, le ragazze sono pronte per salire sulla mesita e vivere forti emozioni. Per vivere un sogno fatto di aghi, fili, lacrime e tante emozioni. Per vivere la vestizione de su componidori. Quest’anno sia la domenica che il martedì sarà tutto in famiglia. Il rito avverrà come sempre sotto l'attenta regia de sa massaia manna.

Per domenica l'importante compito è stato affidato a Stefania Pinna, sorella del capocorsa Diego Pinna, cavaliere scelto dal presidente del Gremio Gabriele Pinna. Le due massaiedde che vestiranno su componidori sono la figlia di Stefania Pinna, Nicole Unter, e Angelica Pinna, figlia di Michele Pinna, oberaiu majori del 2022.

Le aiuteranno Ilaria Dessì, figlia dell’oberaiu majori del 2020 Gianni Dessì, ed Elisabetta Pinna, figlia dell’attuale presidente del Gremio dei Contadini, Gabriele Pinna. L’atteso rito si terrà nella sede del Gremio di via Aristana. Quella che si correrà martedì 4 marzo sarà una Sartiglia speciale per Marta Fenu. Sarà lei la massaia manna, guiderà la vestizione del marito e capocorsa Tore Aru, scelto dal presidente del Gremio dei Falegnami Antonello Fenu, suo padre.

Il rito si terrà nel suggestivo cortile di casa Pruneddu, in via Solferino. Vestiranno su componidori le massaiedde Alessandra Melis, figlia del componente del Gremio Gianni Melis, e Camilla Fenu, sorella della massaia manna. Le aiuteranno Camilla Trogu e Lucia Loria. E un'altra pagina della storia della Sartiglia sarà scritta.

