Hanno creato ben 40 siti Internet in cui vendevano pellet a prezzi stracciati, ma erano solo uno specchietto per le allodole per attirare clienti da truffare.

La scoperta l’hanno fatta i carabinieri di Seneghe e Marrubiu, che hanno denunciato tre donne e quattro uomini residenti tra Napoli, Caserta, Pisa, Bologna e Milano per truffa aggravata e continuata e sostituzione di persona.

Due cittadini di Seneghe hanno fatto scattare le indagini, denunciando all’Arma le truffe subite. Avevano cercato in rete offerte per l’acquisto di pellet finendo nei sopracitati siti e versando ai truffatori complessivamente 1.200 euro. Senza ricevere nulla in cambio.

I militari, raccolte le denunce, sono riusciti a risalire ai 40 siti aperti dalle sette persone in cui d’erano dati, indirizzi e numeri di telefono fasulli. Quindi hanno contattato le società che avevano fornito gli spazi online individuando così i truffatori e chiedendo l’oscuramento dei siti.

