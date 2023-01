Vigili del fuoco in azione con un’autogru all’ingresso del Comune di Santu Lussurgiu, dove a causa del manto stradale gelato un Tir è uscito di strada in curva.

L’autista non ha riportato conseguenze, ma per rimettere in carreggiata il “bisonte della strada” si è reso necessario l’intervento delle squadre del 115 provenienti dal distaccamento di Abbasanta.

Una volta riportato sulla strada, il Tir ha quindi potuto riprendere la marcia.

