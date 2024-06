Il servizio antincendio nel territorio comunale di Santu Lussurgiu si rafforza con nuove infrastrutture per garantire il pronto intervento in questa estate. È stato installato un nuovo vascone d’acqua da 30mila litri nei pressi della presa d’acqua di Zagadennaghe, alle porte del paese.

È il Corpo Forestale che ha messo a disposizione questo bacino artificiale, fondamentale per garantire l’approvvigionamento idrico ai mezzi antincendio, sia elicotteri che autobotti a terra in caso di emergenze. I lavori di messa in opera e montaggio della vasca antincendio sono stati effettuati dal Comune e dall'Agenzia Forestas, mentre la Protezione Civile sezione locale di Santu Lussurgiu ha collaborato per sistemare l'area.

Azioni concrete per prevenire sul nascere eventuali incendi ed evitare altre tragedie come quella di tre anni fa: «Sono presidi importanti e strategici nel territorio, che vanno a irrobustire la rete di attingimento d’acqua regionale per il rifornimento dei mezzi antincendio. Dopo il grande rogo del 2021 si è reso necessario ripristinare la rete dei depositi, ogni anno cerchiamo di disporre nuovi vasconi nelle vicinanze di sorgenti per essere alimentati continuamente», precisa Maria Gabriella Cuccu, commissario del Corpo Forestale di Oristano, responsabile della struttura antincendio.

