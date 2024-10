Nuovo appuntamento con le lezioni del centro educazione ambientale Don Deodato Meloni, per il programma CEAS Aperti. Domenica 6 ottobre due corsi specifici per promuovere e tutelare la biodiversità del suolo con approfondimenti ad opera di studiosi e addetti ai lavori. La mattina, dalle 10 alle 13 “Le erbe selvatiche nella cosmesi e nei saponi naturali”, per imparare a confezionare saponi naturali con i profumi della natura, con Alessia Pani.

Al pomeriggio, dalle 15 fino alle 18 “la raccolta del fico d’india”, raccolta dei frutti e approfondimento sugli usi. A seguire la visita all’antica gualchiera di S'au 'e su salighe con cui un tempo si lavorava l’orbace. Al termine alcuni brani musicali cantati dalla Polifonica lussurgese Claudio Monteverdi diretta dal maestro Barbara Cossu.

Una giornata per ribadire l’importanza della terra e la cura che ne deve avere tutta la comunità, per la tutela del paesaggio e per arginare il cambiamento climatico, per «riconoscere il prezioso patrimonio ambientale e per incentivare processi virtuosi di valorizzazione del territorio», precisa Gabriella Belloni, presidente del CEAS lussurgese.

Entrambi gli eventi sono gratuiti per famiglie, adulti e bambini. Ceas Aperti è organizzato dal CEAS lussurgese Don Deodato Meloni, Comune di Santu Lussurgiu e associazione culturale Imago, con il patrocinio dell’Assessorato regionale all’Ambiente e INFEAS, secondo le direttive per lo Sviluppo sostenibile, lotta al cambiamento climatico e la vita sulla Terra.

