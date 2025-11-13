Gioco, divertimento, sana competizione sono gli ingredienti di Montiferru Play, la kermesse dei giochi da tavolo che coinvolge giovani e meno giovani. Giunto alla settima edizione, sabato 15 e domenica 16, coinvolgerà gli scolari dell’Istituto Comprensivo, famiglie e appassionati di gaming: due giorni di sano svago con una formula collaudata. «È l’occasione per riscoprire la voglia di stare insieme, vivere momenti di magia attorno ad un tavolo da gioco. Condividere insieme regole, obiettivi, strategie, gioie e anche delusioni, immersi in un’altra dimensione entusiasmante», spiegano gli organizzatori.

Un Festival del gioco diffuso che abbraccia il Montiferru con gli alunni di Santu Lussurgiu, Seneghe, Cuglieri e Bonarcado, coordinati dai soci del Montiferru Play: «Un gruppo di appassionati lussurgesi che condividono la passione per i giochi incontrandosi tutto l'anno attorno ad un tavolo per giocare, competere e divertirsi», spiega Simone Riggio presidente di Montiferru Play e cofondatore della Casa editrice di giochi sardo-ligure “Demoela”.

Il programma

Inaugurazione sabato 15 alle 9.30 con la dirigente dell’Istituto Comprensivo Patrizia Atzori e il sindaco Diego Loi. Le quinte classi della Scuola Primaria di Santu Lussurgiu, Seneghe, Bonarcado e Cuglieri partecipano attivamente all’apertura della mostra Osservare il contesto, format di educazione ambientale realizzato dal CEAS, con Gabriella Belloni titolare CEAS Don Deodato Meloni ed Eva Macchi, con la collaborazione dell Coop Ora Blu Lab.

Due ore più tardi, alle 11.30 primo torneo di Tzintzula del Montiferru, a cura della casa editrice Demoela Giochi. Gli alunni delle quinte classi si sfideranno nel divertente gioco di abilità e memoria. Premi finali per i vincitori e per tutti i partecipanti.

Al pomeriggio nel salone del Centro di Cultura Popolare scuola di Burraco e di Backgammon (a cura di Antonio Trudu), poi spazio per il Risiko a cura dell’Associazione Risiko Club Sardegna.

Contestualmente il primo torneo ufficiale Sardegna Ticket to Ride della Asmodee giochi. Alle 17.30 Tavolo con l’autore: Giansimone Migoni fa provare i suoi giochi: Volles Fass voraus (Avanti Tutta!), il gioco del polpo Calmario per i più piccini e Bluetentanz (La Danza dei Fiori).

Alle 18.30 tavola rotonda su le esperienze di giochi nei borghi, progetti esperienziali in collaborazione con le Università e altri Enti, con Antonella Arca, Pierluigi e Francesca, Mariano Lo Piccolo e Massimiliano Marraffa. Alle 20 la festa dei 30 anni di Kaleidos, gioco pluripremiato di Spartaco Albertarelli.

Un’ora dopo, 21.30, i primi classificati del Torneo Ticket to Ride sfideranno il Campione della versione Steam di Asmodee online top30 Giovanni Correddu. A fine serata il dopo Festival: discussioni, gioco libero a cura dei soci dell’Associazione Montiferru Play.

Domenica 16 Torneo di Burraco alle 10, seguito mezz’ora dopo dal torneo di Risiko Open. Al pomeriggio, alle 15 secondo torneo del Montiferru di Seven Wonders, il celebre gioco di Antoine Bauza. Alle 18.30 quarto torneo nazionale Spuntino Coppa Casizolu, con ricchi e gustosi premi delle eccellenze enogastronomiche del territorio. Gran finale alle 21.30 con Dopo festival e i saluti alla prossima edizione.

