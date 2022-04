Soccorso Alpino in azione nella campagne di Santu Lussurgiu per portare in salvo una donna di 58enne di Dolianova infortunatasi nel corso di un’escursione.

La donna stava facendo trekking con un gruppo di amici nella zona di Riu Tumbarinu ma, a causa di un forte dolore alla gamba, non è più riuscita ad andare avanti. Dunque è partito l’allarme alla Centrale operativa del Soccorso Alpino e Speleologico, che ha subito inviato una squadra già in zona.

Dopo essere stata stabilizzata, l'escursionista è stata trasportata in barella fino alla strada principale, dove i sanitari dell’associazione Shardana Soccorso l’hanno presa in carico, trasportandola in ambulanza versa l’ospedale San Martino di Oristano.

In azione è entrato anche il Corpo forestale.

