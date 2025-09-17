Nuovo appuntamento con la musica d’autore della Fondazione Hymnos, rete della musica e del canto polivocale sardo. Sabato 20 settembre in scena la Gustavo Gini ensemble con Alessio De Vita al violino, Margherita Moccia alla viola, Pierpaolo Pais al violoncello, Alessandra Cocco al violino e Francesco Sergi al violino, quindi Gini al pianoforte. Orchestra che esplora le diverse anime del tango, dalla tradizione di La cumparsita e El choclo al tango nuevo di Astor Piazzolla fino ad arrivare a composizioni originali firmate dallo stesso Gini.

Il concerto alle 21 nella Casa di Donna Caterina, rientra nel calendario di “Hymnos Off”: rassegna di musica, proiezioni e ascolti guidati per promuovere le arti e il cinema documentario.

«Crediamo molto nel progetto culturale di Hymnos, con il patrocinio del comune di Santu Lussurgiu, i consulenti scientifici Ignazio Macchiarella e Giampaolo Mele, e il contributo della Regione», precisa la presidente di Hymnos Maria Tiziana Putzolu.

© Riproduzione riservata