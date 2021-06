Il Centro Educazione Ambientale alla Sostenibilità (CEAS) oggi va alla scoperta della viticoltura sostenibile. Questo pomeriggio alle 15.30 a Santu Lussurgiu presso il salone del Monte Granatico Antonio Boco, giornalista enogastronomico, e Paolo de Cristofaro, scrittore ed esperto vinologo, parleranno della preziosa bevanda “tra produzione e comunicazione, presente e futuro, mode e tendenze”. Un viaggio alla scoperta dei vitigni, in particolare sardi, alle tecniche di produzione e conservazione. Focus, poi, sull’importanza del veicolo commerciale per far conoscere il nettare degli dei a un pubblico sempre più vasto che apprezza sempre di più.

L’incontro organizzato dal Centro Ambientale lussurgese fa parte del più vasto programma “Persona e Natura, la cura dell’interdipendenza” un rapporto complesso tra uomo e ambiente da approfondire e far «condividere alla comunità un approccio alla terra che sempre più ci consenta di sentircene parte integrante», spiega la coordinatrice del CEAS Gabriella Belloni.

Finanziato dall'Assessorato regionale all'Ambiente, ha come partner Fondazione Hymnos, Centro Cultura Popolare, Istituto Comprensivo, Pro Loco, Centro Commerciale Naturale, Consorzio Uno Oristano, Unione dei Comuni Montiferru-Alto Campidano, Giardini Storici della Sardegna, Università di Cagliari, Agenzia Forestas.

© Riproduzione riservata