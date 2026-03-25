Sono partiti i lavori per l’ampliamento del cimitero comunale di Santu Lussurgiu. Un’importante opera molto sentita dall’intera comunità, per dare una risposta pratica a una necessità, ma anche un gesto di rispetto verso i defunti e le loro famiglie, rafforzando il senso di solidarietà.

L’intervento appaltato dal Comune per un importo di 410mila euro a una ditta specializzata. Le risorse economiche provengono per buona parte dalla Regione poi una quota di cofinanziamento dalle casse comunali. L’opera nasce dalla crescente necessità di garantire spazi adeguati per accogliere le future sepolture, rispettando al contempo il decoro e la sacralità del luogo. Negli ultimi anni, l’aumento della popolazione e il naturale avvicendarsi delle generazioni hanno evidenziato la carenza di spazi disponibili. Il Comune ha quindi deciso di intervenire per con una pianificazione a lungo termine.

Oltre all’ampliamento delle aree sepolture sono previsti: la realizzazione di nuovi loculi e la creazione di spazi verdi. Attenzione all’accessibilità, con percorsi adatti per le persone con mobilità ridotta, e all’efficienza energetica, con materiali sostenibili e illuminazione a basso consumo.

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