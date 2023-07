L’organizzazione di eventi di promozione e commercializzazione dell’offerta di prodotti e servizi. È quanto prevede il protocollo di cooperazione tra la Camera di Commercio Italo Ungherese e il Distretto rurale Giudicato di Arborea stilato pochi giorni fa. Un’iniziativa a sostegno delle imprese dei 22 Comuni soci del Distretto. In Ungheria, in rappresentanza del territorio sardo è intervenuto il vice sindaco di Santa Giusta e presidente del Distretto Rurale Pier Paolo Erbì: «Si tratta del primo accordo di valenza internazionale che apre importanti orizzonti per il nostro tessuto produttivo. Nel corso dell’evento abbiamo potuto riscontrare l’interesse per le nostre produzioni agroalimentari e per l’offerta turistica da parte dei buyer Ungheresi. Ora le imprese del territorio potranno esportare direttamente secondo un ricco catalogo di prodotti grazie alle facilitazioni offerte della Camera di Commercio Italo Ungherese con la quale ho sottoscritto, a nome del direttivo, un preciso protocollo di cooperazione a tutto campo».

Della delegazione Sarda faceva parte anche Luigi Todde, vice sindaco di Samugheo e vice presidente del Distretto Rurale che ha dichiarato: «Per l’artigianato artistico e le produzioni alimentari si aprono scenari molto interessanti, occorre che le imprese concludono con immediatezza la costituzione delle reti territoriali in modo da definire il paniere dei prodotti e le eccellenze da promuovere in Ungheria già dal prossimo mese di settembre».

Presente anche Dino Pusceddu, presidente della Camera di Commercio Italiana per l’Ungheria. Ora le imprese si organizzeranno in rete e con il supporto del Distretto organizzeremo le proposte da promuovere nel prossimo mese di settembre in Ungheria.

