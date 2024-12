Sono tante le zone del paese dove i pali sono danneggiati in seguito agli incidenti stradali, ecco perché il Comune ha deciso di intervenire. A Santa Giusta è in arrivo una manutenzione straordinaria dell’impianto di illuminazione pubblica, con la sostituzione di tutti i pali incidentati. Pagherà l’intervento il Comune, per un totale di circa 7.000 euro.

La ditta Edison nei giorni scorsi ha provveduto alla messa in sicurezza dei luoghi, con la rimozione dei pali in attesa dell’installazione dei nuovi. Gli operai opereranno esattamente nella rotonda di via Darsena, nelle vie Leonardo e Verdi, nella borgata di Cirras e per ultimo nella via Ugone.

Come si legge nella determina di affidamento dell’intervento, firmata dalla responsabile del Servizio Emanuela Figus, in alcuni casi non è stato possibile individuare il responsabile dell’incidente. Ecco perché le spese sono tutte a carico dell'amministrazione comunale.

© Riproduzione riservata