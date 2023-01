“Per il paese è oro che cola. Da oggi in poi si creerà un indotto economico molto importante”. Con queste parole l’assessore ai Lavori Pubblici di Santa Giusta Pierpaolo Erbì commenta l’inaugurazione della comunità integrata “Casa Melania” avvenuta questa mattina alla presenza di tutti gli amministratori comunali.

L’edificio, che si trova in via Padre Pio, è quello che un tempo ospitava gli alloggi degli allievi dell’Anap.

“Si tratta di una giornata molto importante per la comunità - ha detto invece il sindaco Andrea Casu - La struttura rappresenta un tassello importante nella vita e nella storia del paese, perché per la prima volta in questo Comune sarà presente una struttura che si occupa delle persone anziane ed in particolare di quelle che hanno necessità, principalmente per motivi di salute, di avere un’assistenza qualificata e continua. La struttura è dotata di tutti i comfort, appositamente studiata per venire incontro alle esigenze degli assistiti. Rivolgo quindi i miei più sinceri auguri, anche a nome dell’amministrazione comunale, di buon lavoro a tutto il personale che sarà in servizio, con la speranza che Casa Melania diventi un punto di riferimento per tutta la Provincia di Oristano e per tutta la Sardegna”.

© Riproduzione riservata