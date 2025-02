Anche a Santa Giusta arriva la fibra ottica. Per i cittadini significa usufruire di una connessione internet molto più veloce. Le operazioni per realizzare i collegamenti con le residenze domestiche, gli uffici e le attività dei privati ​​sono iniziate da diversi giorni.

I lavori per la posa, portati avanti nell'ambito del progetto Italia 1 Giga, grazie ai fondi del Pnrr, promosso dal dipartimento per la trasformazione digitale, riguardano quasi tutte le vie del paese. I lavori vengono eseguiti senza interrompere il traffico urbano. Dove non si può sostare con la propria auto o transitare a piedi sono presenti i cartelli di divieto. “Finalmente arriva la fibra anche nel nostro territorio - commenta l'assessore ai Lavori pubblici Pierpaolo Erbì - Si tratta di un intervento fondamentale per il rilancio economico e sociale del paese, per noi amministratori rappresenta un traguardo importante. È da anni che i cittadini aspettavano l'intervento".

