L’obiettivo è far rinascere il centro commerciale “Mirella”, il primo e storico della provincia di Oristano realizzato 40 anni fa in località Zinnigas, a Santa Giusta, che ha chiuso definitivamente le porte a gennaio scorso.

Il Comune lagunare ha deciso di partecipare a due bandi ministeriali con la speranza di ottenere le risorse per ristrutturare tutti gli spazi esterni, da tempo fatiscenti e poco appetibili per chi vorrebbe investire. Grazie alla ristrutturazione di tutta l’area attorno alla struttura, di proprietà delle famiglie Vinci, Russo, Bifulco e Casula, secondo il Comune qualche imprenditore del territorio potrebbe investire nuovamente a ridosso la 131.

«Questa è la nostra speranza - spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Pierpaolo Erbì - Per il paese significherebbe avere tanti servizi in più, un traffico costante di persone e tanti posti di lavoro. Abbiamo chiesto circa 500 mila euro. Nel progetto - va avanti ancora l’assessore - abbiamo inserito la realizzazione dei marciapiedi che ad esempio non sono mai esistiti. Ma anche la creazione di varie zone verdi e di numerosi parcheggi. Poi la riqualificazione del piazzale e il rifacimento di tutta l’illuminazione pubblica. È previsto anche l’ampliamento del camminamento pedonale che unisce il centro commerciale con l’abitato. Il nostro obiettivo è far decollare l’area commerciale come 40 anni fa».

© Riproduzione riservata