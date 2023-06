Il Comune di Santa Giusta cerca nuovi operatori per dare in concessione l’asilo nido del paese, in via Darsena. Struttura che da anni viaggia a pieno regime ospitando 22 bambini piccoli. Ora però è scaduta la concessione. Ecco perché gli uffici comunali hanno pubblicato una manifestazione di interesse. I vincitori gestiranno la struttura per i prossimi 5 anni.

Dal Comune fanno sapere che si tratta di un’indagine di mercato finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata tramite la piattaforma della regionale denominata “Sardegna Cat”.

L’avviso ha lo scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Santa Giusta, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato. Ma anche di non dar seguito all’indizione della successiva gara informale per l'affidamento del servizio. I vincitori gestiranno la struttura per i prossimi 5 anni. «Se le richieste saranno tante - spiega l’assessore ai Servizi Sociali Pier Paolo Erbì - ne selezioneremo otto. Poi verranno avviati gli inviti per partecipare alla gara vera e propria».

