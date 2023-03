Sono sei punti all’ordine del giorno del Consiglio comunale in programma a Santa Giusta mercoledì 22 marzo: c'è anche l’approvazione del Piano di sviluppo locale del Comune denominato “Santa Giusta 2030” da presentare poi in Regione per essere finanziato.

Un insieme di progetti ambiziosi che il Comune lagunare guidato dal sindaco Andrea Casu ha studiato in collaborazione con vari esperti. L’obiettivo finale è quello di creare sviluppo per il territorio, quindi anche posti di lavoro e offrire servizi in più ai cittadini.

Fanno parte del piano di sviluppo la ristrutturazione e riqualificazione degli edifici abbandonati nella borgata marina di Sassu: l’obiettivo è quello di trasformarli in un lido per disabili. Nel piano c’è anche la ristrutturazione e trasformazione dell’ex mattatoio, quell’enorme struttura fatiscente di circa mille metri quadrati alla periferia del paese un tempo utilizzata per la macellazione degli animali e che il Comune lagunare vuole trasformare in un centro culturale. E tanti altri progetti.

All’ordine del giorno del Consiglio comunale previsto alle 18,45 c’è anche la sospensione dei diritti di uso civico di sei mesi in favore del Comune di Santa Giusta per consentire l’esecuzione dei lavori di posa in opera di un cavidotto per la messa in funzione di due impianti fotovoltaici. Poi ci sarà l’approvazione delle aliquote Imu 2023 ma anche della Tari. Poi la presa d’atto delle comunicazioni relative alle variazioni di esigibilità al bilancio di previsione e a quello provvisorio.

