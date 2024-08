Fatica, equilibrio e anche un pizzico di emozione. Del resto per alcuni giovani sarà la prima volta. La regata dei fassonis di Santa Giusta è salva grazie ai ragazzi del paese che hanno deciso di salire per la prima volta sulle antiche imbarcazioni di giunco e sfidarsi a colpi di remi lungo un percorso di circa 600 metri. Il rischio di perdere per sempre un tradizione nata dal 1978 quindi è scongiurato e la missione degli organizzatori dell’evento, la Pro Loco e la neonata associazione “Is Fassoneris”, è riuscita. Lo spettacolo in acqua che attira tantissime persone andrà in scena domenica 25 agosto: lo scopo è come sempre quello di promuovere e valorizzare le tradizioni storiche del paese, coinvolgendo visitatori e turisti.

Sarà l’edizione numero 42, come sempre un ritorno al passato, quando i pescatori trascorrevano ore ed ore sopra le barche per portare a casa chili e chili di pesci. Si sfideranno in tutto 15 regatanti. Prima ci sarà la gara a remi, poi quella a cantoi. Il giorno prima della regata, quindi sabato 24 agosto, per la prima volta si correrà con i cius, le antiche e piccole barche in resina utilizzate un tempo dai pescatori dello stagno. Come sempre anche musica e buon cibo. Sabato 24 agosto dalle 17 un itinerario storico e culturale per le vie del paese. Alle 18, 30 la regata dei cius, alle 20.30 degustazione di pasta con la bottarga e infine spettacolo musicale. Domenica la festa inizia presto. Alle 9,30 la sfilata dei regatanti con partenza dalla piazza del Comune, poi alle 10,30 iniziano le gare. Alle 13 pranzo a base di pesce, alle 17 la prova di conduzione dei cius. Alle 20 la sera del muggine e poi balli sardi. Le risorse per organizzare l’evento sono state stanziate dal Comune.

