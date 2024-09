Conto alla rovescia a Santa Giusta per ammirare i cani di varie razze che sfileranno in passerella.

Nel parco di Cirras, domenica 15 settembre, andrà in scena l’Expo internazionale canina della Sardegna.

L’evento, che ogni anno attira tantissimi appassionati degli amici a quattro zampe ma anche semplici curiosi, è organizzato dal gruppo cinofilo Oristanese "Sergio Lapi" in collaborazione con il Comune guidato dal sindaco Andrea Casu. Per partecipare alla mostra c’è tempo fino a domani. Le iscrizioni scadono appunto il 4 settembre.

A giudicare i cani ci saranno diversi giudici esperti come Pietro Nurra, Lorenzo Gonzalbo, Paolo Maranto, Serafino Bueti, Bruno Maffezzoni, Amedeo Bottero, Luisa Marchese, Paolo Tartaro, Sabrina Vitali e Nunzio Mari. La manifestazione inizierà alle 8 con l’ingresso degli espositori, dalle 9 in poi i giudici inizieranno le loro valutazioni. Alle 14,30 ring d’onore. Previste inoltre diverse dimostrazioni. Durante la serata saranno assegnati vari premi per ricordare varie figure tra cui quella di Sandro Cabras. I presenti potranno ammirare inoltre diverse razze di pregio come il Cirneco dell’Etna, cane da caccia, il Terranova, lo Spitz Tedeschi e tanti altri ancora.

