Santa Giusta, incidente sul lavoro nella serata di ieri in località Cirras. Un camionista è morto schiacciato dalla cabina del suo camion. Nonostante i soccorsi per Franco Arras, 60 anni, non c’è stato nulla da fare.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo stava effettuando lavori di manutenzione nel suo terreno quando, per cause in corso di accertamento, la cabina del mezzo si è rovesciata travolgendo il camionista.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

