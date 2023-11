Auto a fuoco all’alba di oggi a Santa Giusta.

L’allarme è scattato alle 5 del mattino in via Evangelista Torriccelli dove era parcheggiata la Kia Picanto che andava a fuoco. Immediata la segnalazione ai vigili del fuoco di Oristano che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.

Sul posto sl momento non sono state trovate tracce di innesco, ma i vigili del fuoco non escludono alcuna ipotesi. Sull’episodio indagano le forze dell’ordine.

È il secondo episodio simile in una settimana a Santa Giusta: lunedì scorso era stata distrutta dalle fiamme l’auto di un poliziotto in pensione.

