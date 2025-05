Come hanno segnalato diversi cittadini, la casa crollata in pieno centro a Santa Giusta, in via Garibaldi, lo scorso 17 aprile, potrebbe avere il tetto in amianto. Con il rischio quindi di una possibile dispersione di fibre nell'aria. Ecco perché subito è scesa in campo l’associazione ex esposti amianto.

Il presidente Giampaolo Lilliu chiede che l’area venga messa in sicurezza urgentemente. Chiede di intervenire al prefetto di Oristano, al sindaco di Santa Giusta, al Comando dei Vigili del fuoco di Oristano, alla Direzione Igiene pubblica della Asl di Oristano e al Comando della Polizia locale. A loro ieri ha inviato una nota.

«Chiedo a ognuno per il proprio ruolo», scrive Lilliu, «di intervenire per la messa in sicurezza dell'intera area nella quale si trova l’abitazione, ma anche di predisporre con urgenza tutte le verifiche del caso per l'eventuale presenza di lastre in cemento amianto. E nel caso positivo di attivare l'immediata rimozione dei manufatti e il conferimento alla discarica autorizzata degli stessi e una completa bonifica dell'intera area».

Lilliu chiede infine di intervenire per garantire «la tutela ambientale e la difesa del diritto alla salute dei cittadini, valori indispensabili per una vita dignitosa degli stessi».

