Non è più interdetto lo specchio acqueo antistante la località Sa Rocca Lada. L’Ufficio Circondariale Marittimo della Guardia Costiera di Bosa ha ufficialmente abrogato l’ ordinanza, emessa lo scorso 21 giugno,Il provvedimento si era reso necessario in seguito al ritrovamento di una carcassa di delfino, avvistata da Antonio Gianleonardo e segnalata a Compamare Oristano.

Non essendo infatti pervenute richieste di rilievi scientifici dagli enti competenti, è intervenuto il Nucleo Sub della Guardia Costiera di Cagliari, che ha proceduto alla rimozione della carcassa. Il trasporto in mare si è concluso al porto commerciale di Bosa Marina, dove la ditta incaricata Econord, su mandato del Comune, ha provveduto al recupero e allo smaltimento della carcassa.

L’ autorità marittima, a firma del tenente di vascello Alessandra Gabrini capo del circondario marittimo e comandante del porto di Bosa, ha quindi disposto l’abrogazione dell’ ordinanza ripristinando la piena fruibilità dell’area, nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza della navigazione.

