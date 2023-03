Connessione più veloce. Per le imprese si tratta di una svolta.

Nuove opportunità per tutte le ditte insediate nelle aree del Consorzio Industriale Provinciale Oristanese. Da alcune settimane è disponibile il servizio di connettività in fibra ottica nelle aree dell’agglomerato che ricadono nel territorio del Comune di Santa Giusta. Entro il mese di aprile il servizio sarà disponibile anche nelle aree del corpo che ricadono in territorio del Comune di Oristano dove i lavori di realizzazione della rete sono in fase di conclusione.

La rete è realizzata da Open Fiber per conto di Infratel S.p.A., la società in house del Ministero dello Sviluppo Economico che ha il compito di sviluppare le infrastrutture a banda ultra larga nel territorio nazionale, ed è predisposta per servire tutte le aziende insediate mediante il sistema ftth, ossia con la fibra che arriva direttamente presso ogni singolo utente in maniera da consentire le migliori prestazioni.

La possibilità di disporre dell’accesso ad internet con le prestazioni della banda ultra larga consentirà alle imprese insediate nell’area industriale di superare le limitazioni dell’operatività tipiche dei collegamenti a bassa velocità e poco efficienti, ed aprirà nuovi scenari di sviluppo per tutte quelle attività che richiedono connessioni telematiche altamente performanti.

La realizzazione dei lavori ha avuto il pieno supporto del Consorzio che ha collaborato alla individuazione dei tracciati e ha messo a disposizione le proprie aree ed infrastrutture per il passaggio dei cavi al fine di favorire uno sviluppo della rete quanto più capillare possibile.

