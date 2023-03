«Per gli ambulatori straordinari di comunità, in appena sette giorni di pubblicazione del bando, abbiamo ricevuto novanta domande. Saremo in grado di coprire tutte le sedi carenti di medicina generale del territorio».

Lo ha annunciato l'assessore regionale alla Sanità Carlo Doria nel corso del Consiglio comunale di Oristano, convocato in seduta pubblica per esaminare le criticità del sistema assistenziale.

Nessuna formula magica per superare i molti limiti del comparto, ma alcune indicazioni sulla strada da perseguire.

«Ho dato mandato ai direttori generali delle Asl di bandire subito i concorsi per attribuire gli incarichi apicali - ha affermato l'esponente della Giunta Solinas - in secondo luogo è necessario incentivare economicamente i medici a lavorare anche nelle sedi meno appetibili».

Quasi tutti della minoranza gli interventi in Aula: i consiglieri di opposizione (che non hanno mancato di stigmatizzare l'assenza dell'assessora ai Servizi Sociali, Alessandra Porcu) hanno evidenziato la drammaticità della situazione in cui versa l'Ospedale San Martino.

«Siamo al collasso - hanno ripetuto - nei prossimi cinque anni andranno in pensione 700 medici. Occorre invertire la rotta».

Tra le richieste avanzate, quella di effettuare i concorsi per area geografica, bloccando per almeno tre anni la permanenza nella sede di appartenenza. «Mi piacerebbe - ha replicato l'assessore Doria - ma esiste una norma nazionale che lo impedisce. Occorre modificare le regole dell'ingaggio».

Tra il pubblico, anche alcuni esponenti del Comitato per il diritto alla salute. «L'assessore non ha risposto a nessuna delle domande poste dai consiglieri - sostiene Maria Carmela Marras, una delle componenti - e intanto l'assemblea civica non ha ancora portato in Aula il documento firmato dal Coordinamento dei comitati».

Confermata per domani la marcia su Oristano promossa dalla sezione locale del Comitato Sos Sanità Barbagia Mandrolisai. Trattori e furgoni partiranno da Samugheo per arrivare davanti alla sede della Asl.

