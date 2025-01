Si rafforza la sanità penitenziaria nel carcere di Massama. Da sabato 1 febbraio entreranno in servizio nell’istituto di pena due nuovi medici, assunti con un contratto di medicina penitenziaria convenzionata di 24 ore settimanali ciascuno, per la durata di sei mesi, che andranno ad affiancare la dottoressa già al lavoro nel carcere da gennaio 2025. A questi si sommeranno quattro medici che saranno reclutati nei prossimi giorni dalla Asl 5 di Oristano con contratto libero professionale, sempre per sei mesi. Il risultato è frutto del progetto messo a punto dalla direzione strategica della Asl 5, in collaborazione con la medicina penitenziaria, la struttura per l’Integrazione ospedale-territorio e il distretto di Oristano che, a seguito dei numerosi bandi per l’arruolamento di medici andati deserti (otto in un solo anno), hanno proposto di ricorrere ai contratti libero-professionali per reclutare il personale necessario ad assicurare le attività sanitarie nel carcere: una formula che la Asl 5 di Oristano ha adottato per prima in Sardegna.

