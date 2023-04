Meno tre giorni al rientro in classe della maestra. E intanto c’è chi pensa a come accoglierla fuori dalla scuola elementare. A San Vero Milis non solo polemiche, in seguito alla sospensione di Marisa Francescangeli da parte dell’Ufficio scolastico provinciale, dopo alcune contestazioni avanzate da tre mamme della terza B alcuni mesi fa, tra cui anche la recita di due preghiere e la realizzazione di un rosario da indossare come braccialetto.

Ma anche una piccola festa di bentornata. Lunedì mattina i bambini accoglieranno Marisa Francescangeli, la docente che insegna storia, geografia e musica in tre classi dell’istituto di via Umberto, tutti assieme fuori dalla loro scuola, con un omaggio floreale.

L’idea è delle mamme, quelle che più volte hanno dichiarato in questi giorni che la sospensione inflitta dall’Usp, in seguito alla segnalazione di alcuni fatti da parte del dirigente scolastico Alessandro Cortese, è stato un provvedimento esagerato. Marisa Francescangeli, il prossimo 17 aprile, inizierà il suo turno di lavoro alle dieci e mezza.

Per salutare i bambini all’ingresso della scuola arriverà, però, poco prima del suono della campanella delle 8.30. Per la maestra sarà anche un modo per salutare tutte le mamme che in queste settimane le hanno mostrato tanta solidarietà, tra telefonate e messaggi di vicinanza.

© Riproduzione riservata