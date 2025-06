L’incidente, costato la vita al vicesindaco di Scano Montiferro, al momento è ancora tutto da chiarire. Ma per lo schianto fatale per Antonio Pietro Ghiaccio, la Procura ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale, ci sono due indagati. E intanto i carabinieri di Oristano lavorano senza sosta per cercare di individuare il conducente di una terza auto che potrebbe aver travolto il finanziere 54enne senza fermarsi. La Procura intanto ha disposto la nomina di un perito, domani è in programma l’autopsia.

Secondo la ricostruzione Piero Ghiaccio, in sella alla sua Harley Davison, rientrava da Putzu Idu diretto verso la Statale 292 quando improvvisamente si è accorto di essere rimasto senza benzina. In attesa che arrivasse un amico per portargli il carburante, avrebbe cercato di spostare la moto. Poi l’impatto violentissimo che non gli ha lasciato scampo.

Ma la dinamica al momento è piuttosto complessa da ricostruire: saranno necessari accertamenti più approfonditi, non è escluso anche l’intervento del Ris per fare ulteriore chiarezza. Inoltre si stanno acquisendo i filmati delle telecamere della zona, mercoledì è in programma l’autopsia.

