La prima corsa risale esattamente al 1994: venne organizzata ininterrottamente, sempre con un’importante affluenza di pubblico, fino al 2008, anno in cui a causa di un grave incidente morì uno spettatore. Poi lo stop per 15 anni fino allo scorso anno. È tutto pronto a San Vero Milis per una nuova edizione di "Sa Cursa de sa loriga”: una giostra equestre durante la quale i partecipanti al galoppo tenteranno di centrare un anello di ferro appeso a un filo. La loriga appunto, che un tempo serviva per legare cavalli e asini. La manifestazione è organizzata dall’associazione Ippica Sanverese guidata dal presidente Giuseppe Canu, con la collaborazione della Pro Loco e del Comune.

Si sfideranno cavalieri provenienti da tutta la Sardegna. Per il paese sarà un modo di rivivere le tradizioni di un tempo. Appuntamento dunque per sabato sei aprile. Alle 14.30 è in programma il ritrovo dei cavalieri in via San Michele. Poi la benedizione e l'assegnazione del capo corsa. Poi la sfilata accompagnata dai tamburini e i trombettieri della Sartiglia e dal gruppo folk di San Vero Milis lungo le strade del paese fino a Su Padru, zona dove è presente la pista. Alle 15.30 è previsto l’inizio della corsa, poi le pariglie. Alle 19.30 il ritorno in via San Michele. Alle 21 balli in piazza. Per l’occasione cambiano le regole del traffico. Come fa sapere il Comune la circolazione dei veicoli sarà sospesa dalle 13 alle 20 nel tratto di via Santa Barbara compreso tra le intersezioni con le vie San Michele e Margherita e in via Eleonora. Sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati. Ma non solo. La circolazione dei veicoli è altresì sospesa, sempre sabato sei aprile, dalle 19.30 all’una del giorno successivo in via Eleonora: per quel periodo di tempo verrà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati.

