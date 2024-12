Le “gite” costrette verso Narbolia e Riola Sardo sono finite. A San Vero Milis è stata ripristinata la linea elettrica che alimenta anche il distributore self-service della stazione IP del paese. Il guasto, avvenuto nel territorio comunale, che ha creato non pochi disagi ai cittadini, era stato causato da una fucilata sparata da un cacciatore. Motivo per il quale il distributore all’ingresso del paese è rimasto fuori servizio per diversi giorni. Ora però il problema è stato risolto. Ma a San Vero Milis non è la prima volta che la stazione di servizio va in tilt.

Negli ultimi anni alcuni guasti sulla linea internet hanno bloccato il servizio di self-service. Nel 2021 il gestore aveva deciso persino di sospendere il servizio a causa di persistenti problemi che da tempo interessano il sistema telematico dell’impianto. All’epoca, viste le proteste dei cittadini, era intervenuto anche il sindaco di San Vero Milis, Luigi Tedeschi. Il primo cittadino aveva inviato una nota all’azienda di distribuzione di carburanti invitandola a intervenire per risolvere il malfunzionamento del sistema.

