Dopo la tempesta torna il sereno. La Pro loco di San Vero Milis da ieri ha un nuovo direttivo. I soci si sono riuniti nella sede di via San Nicolò dopo le dimissioni in massa, due settimane fa, di quasi tutto il gruppo. È stata nominata presidente dell’associazione Federica Massa, 42 anni, l’unica che non si era dimessa dall’ormai ex gruppo.

«Abbiamo apprezzato la partecipazione dei tanti soci all’assemblea. Siamo un bel gruppo con obiettivi comuni che hanno voglia di affrontare questa avventura con entusiasmo e serenità - spiega Massa, votata all’unanimità - Punteremo sicuramente all’aggregazione sociale, cercheremo di coinvolgere la popolazione con nuovi tesseramenti per favorire la partecipazione attiva del paese. Chiederemo la collaborazione dell’amministrazione comunale, di tutti i comitati e delle associazioni già esistenti a San Vero Milis che quanto prima contatteremo per un incontro. A breve presenteremo pubblicamente il nuovo Consiglio Direttivo e le nostre proposte».

È stato nominato vice presidente Simone Obinu. Antonio Lotta è il nuovo tesoriere, Gianfranco Savarese il segretario. Ma non solo. Maria Silvana Salaris, Donatella Nina e Giovanna Adele Murtas, sono state elette consigliere dell’associazione. A loro verranno in seguito assegnati degli incarichi. Per la Pro loco inizia quindi una nuova avventura. L’associazione nei mesi scorsi aveva avuto diverse diatribe con il Comune. Tant’è che due sagre erano state anche annullate per incomprensioni tra gli amministratori e il gruppo di volontario. Erano presenti alla riunione durante la quale si svolte le lezioni per nominare il direttivo anche Sara Massidda, consigliere comunale di maggioranza, e Salvatore Pinna, consigliere comunale di minoranza. Entrambi in Consiglio rappresentano la Pro loco del paese.

