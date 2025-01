Per la borgata marina di Su Pallosu, a San Vero Milis, quella del 2025 potrebbe essere la prima estate con la rete fognaria.

Il Comune pochi giorni fa ha affidato la progettazione dell’impianto all’ingegnere Roberto Sanna: totale dell'investimento 24 mila euro. Così si legge nella delibera, ma per completare l’opera, l’amministrazione guidata dal sindaco Luigi Tedeschi ha a disposizione 200mila euro provenienti dal bilancio comunale.

Si tratta ovviamente del primo passo. Poi la documentazione dovrà infatti essere approvata dalla Regione, assessorato della Difesa dell’ambiente, dalla Sovrintendenza e dal Corpo forestale. Tutto questo perché si tratta di una zona vincolata. Per la borgata si tratterebbe di una svolta. Sia per i pochi residenti ma soprattutto per chi durante la stagione estiva alloggia nelle case vacanze. Per eliminare le acque sporche è necessario l’intervento dell'autospurgo, come accade da sempre nella borgata marina di San Giovanni di Sinis. La nuova rete dovrebbe essere collegata alla condotta fognaria che arriva alla rotonda, in prossimità del campeggio.

